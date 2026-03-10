Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

«Maior prova de amor»: Diogo Amaral comete loucura por Jéssica Athayde

  • TVI Novelas
  • Hoje às 12:18
«Maior prova de amor»: Diogo Amaral comete loucura por Jéssica Athayde - TVI

Ninguém acreditou, nem mesmo Jéssica Athayde.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Diogo Amaral continua sem conseguir regressar a casa, depois de ter ficado retido na Índia devido ao início da guerra no Médio Oriente, que coincidentemente surgiu enquanto se preparava para voltar a Lisboa após umas férias de sonho. O voo do ator foi cancelado e, sem alternativas imediatas para o regresso, Diogo Amaral tem enfrentado uma verdadeira odisseia aérea, incluindo uma escala prolongada que ainda não terminou: da Índia viaja para o Sri Lanka e depois para a África do Sul, onde se encontrava aquando das suas últimas publicações nas redes sociais. Segundo o próprio ator, ainda faltam dois voos para finalmente aterragem em Portugal.

No meio desta aventura inesperada e prolongada, Diogo Amaral decidiu fazer uma tatuagem em homenagem à companheira, Jessica Athayde, num gesto que muitos interpretam como prova de amor. A atriz já reagiu ao gesto, mostrando-se chocada com a possibilidade da tatuagem ser verdadeira: «Isto é a gozar. Por favor que seja».

Os comentários foram muitos: «maior prova de amor» disse a influencer Rebeca Caldeira; «está eternizado.»; «Olhá li os olhinhos a brilhar! Amor é.» entre muitos outros.

Este episódio evidencia não só as dificuldades provocadas pelos acontecimentos internacionais no regresso de Diogo Amaral, mas também a forma como o ator encontrou uma maneira simbólica de expressar os seus sentimentos por Jessica Athayde, mesmo longe de casa.

Relacionados

«Já bem grávida...» Marta Melro deixa todos boquiabertos com foto inesperada

Mais Vistos

Sexy e ousada, Rita Pereira deslumbra de vermelho na apresentação da nova grelha TVI

Terra Forte
11 set 2025
1

«Voltar a respirar fundo»: Rita Pereira faz pausa e deixa mensagem emotiva

Terra Forte
Ontem
2

Vem aí «Terra Forte»: Marcus fica furioso ao descobrir que o carro tem um localizador

Terra Forte
Ontem
3

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi deixa Marcus a sangrar para proteger Armando

Terra Forte
qua, 28 jan
4

Inês Aguiar e Viktor Gyökeres assumem o namoro nos festejos do Sporting

A Fazenda
19 mai 2025
5

Exclusivo «Amor à Prova»: Por amor, Alice e Cris encontram-se às escondidas

Amor à Prova
dom, 8 mar
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «Amor à Prova»: Ana e André beijam-se

Amor à Prova
Hoje

Vem aí «Terra Forte»: Vivi foge de Marcus pela floresta

Terra Forte
Hoje

Vem aí «Amor à prova»: Simone entrega demissão e expõe plano de Amália

Amor à Prova
Hoje

«Um sonho tornado realidade»: Helena Isabel realiza um dos seus maiores desejos

Hoje

Vem aí «Amor à prova»: Tomás empurra Alice e ela acaba em lágrimas

Amor à Prova
Hoje

“Isto é real?”: Vídeo de Matilde Breyner está a chocar o país

Hoje
FORA DO ECRÃ

«Um sonho tornado realidade»: Helena Isabel realiza um dos seus maiores desejos

Hoje

“Isto é real?”: Vídeo de Matilde Breyner está a chocar o país

Hoje

“Fico passada!”: Benedita Pereira faz revelação sobre o seu passado

Terra Forte
Hoje

Matilde Breyner partilha momento hilariante e reação de Cristina Ferreira destaca-se

Hoje

«Não sei onde estás...»: Atriz famosa vive dor profunda e larga todas as emoções em carta pública

Hoje

«Já não vivemos nos tempos da censura»: José Raposo denuncia ameaça e deixa alerta

Hoje
Mais Fora do Ecrã