«Maior prova de amor»: Diogo Amaral comete loucura por Jéssica Athayde

Diogo Amaral continua sem conseguir regressar a casa, depois de ter ficado retido na Índia devido ao início da guerra no Médio Oriente, que coincidentemente surgiu enquanto se preparava para voltar a Lisboa após umas férias de sonho. O voo do ator foi cancelado e, sem alternativas imediatas para o regresso, Diogo Amaral tem enfrentado uma verdadeira odisseia aérea, incluindo uma escala prolongada que ainda não terminou: da Índia viaja para o Sri Lanka e depois para a África do Sul, onde se encontrava aquando das suas últimas publicações nas redes sociais. Segundo o próprio ator, ainda faltam dois voos para finalmente aterragem em Portugal.

No meio desta aventura inesperada e prolongada, Diogo Amaral decidiu fazer uma tatuagem em homenagem à companheira, Jessica Athayde, num gesto que muitos interpretam como prova de amor. A atriz já reagiu ao gesto, mostrando-se chocada com a possibilidade da tatuagem ser verdadeira: «Isto é a gozar. Por favor que seja».

Os comentários foram muitos: «maior prova de amor» disse a influencer Rebeca Caldeira; «está eternizado.»; «Olhá li os olhinhos a brilhar! Amor é.» entre muitos outros.

Este episódio evidencia não só as dificuldades provocadas pelos acontecimentos internacionais no regresso de Diogo Amaral, mas também a forma como o ator encontrou uma maneira simbólica de expressar os seus sentimentos por Jessica Athayde, mesmo longe de casa.