Mascarado de pai natal, Diogo Amaral faz vídeo hilariante e surpreende os seguidores

No dia de Natal, 25 de dezembro, Diogo Amaral partilhou um vídeo no Instagram onde aparece a usar um barrete de Pai Natal. O vídeo começa com uma senhora a perguntar a outro Pai Natal se consegue fazer o tão icónico «Oh oh oh».

É então que o ator surge, dando uma resposta inesperada, que arrancou gargalhadas e gerou várias mensagens humorísticas, como: «Está descoberta a identidade do Pai Natal», «Bom dia, Diogo! As barbas deveriam ser brancas», e «Ok, esta apanhou-me!!!».

Veja o vídeo aqui:

