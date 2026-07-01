Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Na rua e em plena luz do dia, Jessica Athayde apanha susto 'de morte'. E o culpado é uma cara bem conhecida

  • TVI Novelas
  • Hoje às 15:33
Na rua e em plena luz do dia, Jessica Athayde apanha susto 'de morte'. E o culpado é uma cara bem conhecida - TVI

Por esta. a atriz não esperava.

7 Maravilhas de Portugal: vote no seu preferido!
VOTE NA APP

Diogo Amaral, ator de 43 anos, surpreendeu mais uma vez Jessica Athayde (Célia, como lhe chama carinhosamente) num reencontro que acabou em gritos e emoção. O ator apareceu por trás da sua esposa, agarrou-lhe a mala e deixou-a a gritar até que Jessica percebe que era ele.

Na descrição do vídeo, Diogo Amaral escreveu: «Sobre ontem à tarde… 😂😂😂😂😂😂😂😂 Eu posso explicar… Ontem à tarde fomos a um evento. Eu cheguei primeiro porque fui direto do trabalho para lá. A minha linda esposa chegou um bocadinho depois, atrasada, e este foi o nosso lindo encontro. 😂❤️»

 

O vídeo já soma centenas de comentários cheios de boa disposição, risos e até empatia com a "vítima" desta partida. Mais uma vez, Jessica Athayde e Diogo Amaral demonstraram a forte cumplicidade que os une, cativando os seguidores com a naturalidade, boa disposição e humor que partilham habitualmente nas redes sociais.

Recorde que Diogo Amaral deu recentemente vida a David na novela «Amor à Prova»:

Relacionados

Jessica Athayde fala sobre fase difícil da maternidade: «Não é assim para todas, mas infelizmente é para muitas»

Jessica Athayde abre o coração e revela luta: «É um impedimento na minha vida»

«Isto tem vindo a piorar»: Concerto de Bad Bunny leva Jessica Athayde a falar sobre saúde mental

«Um momento vulnerável»: Jessica Athayde temeu o pior com a sua saúde e viveu dias de medo

Hilariante: Jessica Athayde faz a depilação a cera a Diogo Amaral e fica tudo gravado

Gravidez sem filtros: Jéssica Athayde emociona com confissão inesperada

Aos 40 anos, Jessica Athayde dá reviravolta na sua vida e começa um novo e inesperado capítulo

«É só ingrato»: Jessica Athayde responde à letra a críticas sobre envelhecimento

Novo visual de Jessica Athayde deixa fãs encantados: «Ficou incrível!»

Jessica Athayde foge da zona de conforto e fica em choque: «Estão todos nus, nuas»

Mais Vistos

«A próxima vez já deve ir como viúva»: Rosa Bela é vítima de comentário cruel e responde à letra

Ontem
1

Rosa Bela e Carlos Areia ficam comovidos com mensagem inesperada: «É inspirador»

24 nov 2025
2

Grávida, atriz de novelas da TVI vai parar ao hospital

Ontem
3

Noivo de Maria Botelho Moniz leva o filho a um lugar marcante: «Foi especial vê-lo chegar»

4 ago 2025
4

«Arrasa, mãe!»: o momento amoroso entre Vicente e Maria Botelho Moniz na estreia de Big Brother Verão

Ontem
5

Vem aí em «A Madrasta»: Miguel conhece Diana sem imaginar que está diante da própria mãe

A Madrasta
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Madrasta»: Alerta! Miguel sofre um acidente

A Madrasta
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Após confessar traição, Glória é agredida por Carla

Terra Forte
Hoje

Um mês depois, Júlia Palha e Frederico Murta partilham “o segredo para um casamento feliz”

Hoje

Atriz icónica de «Morangos com Açúcar» vai parar ao hospital, após susto de saúde

Hoje

«A próxima vez já deve ir como viúva»: Rosa Bela é vítima de comentário cruel e responde à letra

Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Rambo agride Álvaro violentamente e deixa-o inconsciente

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

Esqueça as gémeas virais: há outras duas ligadas à Seleção Nacional igualmente deslumbrantes e que vai querer conhecer

Hoje

Na rua e em plena luz do dia, Jessica Athayde apanha susto 'de morte'. E o culpado é uma cara bem conhecida

Hoje

No outro lado do mundo, eis o momento que emocionou Luisinha Oliveira e já soma mais de 30 mil reações

Hoje

Atriz icónica de «Morangos com Açúcar» vai parar ao hospital, após susto de saúde

Hoje

Um mês depois, Júlia Palha e Frederico Murta partilham “o segredo para um casamento feliz”

Hoje

«Arrasa, mãe!»: o momento amoroso entre Vicente e Maria Botelho Moniz na estreia de Big Brother Verão

Ontem
Mais Fora do Ecrã