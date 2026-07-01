Na rua e em plena luz do dia, Jessica Athayde apanha susto 'de morte'. E o culpado é uma cara bem conhecida

Diogo Amaral, ator de 43 anos, surpreendeu mais uma vez Jessica Athayde (Célia, como lhe chama carinhosamente) num reencontro que acabou em gritos e emoção. O ator apareceu por trás da sua esposa, agarrou-lhe a mala e deixou-a a gritar até que Jessica percebe que era ele.

Na descrição do vídeo, Diogo Amaral escreveu: «Sobre ontem à tarde… 😂😂😂😂😂😂😂😂 Eu posso explicar… Ontem à tarde fomos a um evento. Eu cheguei primeiro porque fui direto do trabalho para lá. A minha linda esposa chegou um bocadinho depois, atrasada, e este foi o nosso lindo encontro. 😂❤️»

O vídeo já soma centenas de comentários cheios de boa disposição, risos e até empatia com a "vítima" desta partida. Mais uma vez, Jessica Athayde e Diogo Amaral demonstraram a forte cumplicidade que os une, cativando os seguidores com a naturalidade, boa disposição e humor que partilham habitualmente nas redes sociais.

Recorde que Diogo Amaral deu recentemente vida a David na novela «Amor à Prova»: