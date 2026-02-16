«Não estava à espera...»: Jéssica Athayde apanha susto terrorífico de Diogo Amaral

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 56min
«Não estava à espera...»: Jéssica Athayde apanha susto terrorífico de Diogo Amaral

A partida de Diogo Amaral que ninguém esperava.

O ator Diogo Amaral voltou a mostrar que o sentido de humor é uma das suas maiores qualidades. Recorrendo às redes sociais, o artista partilhou recentemente um vídeo hilariante que rapidamente conquistou os seguidores e arrancou várias gargalhadas.

No vídeo, Diogo decidiu pregar uma partida à mulher, a atriz Jéssica Athayde, mostrando uma faceta divertida e descontraída da sua vida em casal. O ator colocou uma barata de plástico dentro do livro da atriz, e a reação da mesma foi, segundo os fãs, simplesmente hilariante.

Diogo explicou a situação na legenda: «Tinha esta pérola aqui guardada. Isto correu muito melhor do que o que eu tinha imaginado… Então…, eu comprei umas baratas falsas, porque sei que a minha amada Célia adoraaaaaa baratas e eu faço tudo por ela. A minha ideia era perguntar: o que é que fazes na terça-feira, porque tinha posto uma barata falsa na agenda dela na terça-feira… não estava à espera que o Bruninho estivesse do meu lado, pegasse na barata e fosse levá-la até ao alvo: a minha Célia. Ps. Chamei-a de Jessica no vídeo porque quando são assuntos sérios eu chamo-a sempre de Jessica. Feliz dia dos namorados ❤️»

Os comentários não se fizeram esperar, com os seguidores a reagirem com humor e carinho: «Bom dia para vocês, ótima semana.»; «Este casal é maravilhoso.»; «Vocês são o máximo, adoroooo.»; «Célio, põe um saco cama e muitas mantas quentes e arma a tenda. Depois desta prendinha do dia dos namorados, penso que tu e o teu amiguinho BruCélio vão dormir na rua.»; «Valeu a pena levar um soco por isto? Eu levaria.»; «Grande "facada" que a Célia lhe deu! Já faltou mais para levar com outro armário em cima!».

Entre muitos outros elogios e comentários divertidos, fica claro que Diogo Amaral e Jéssica Atahyde conquistaram novamente os fãs não só pelo talento profissional, mas também pela química e irreverência do casal.

