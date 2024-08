Não vai acreditar! Diogo Amaral prega partida a Jessica Athayde e enche o carro da noiva com... Descubra aqui!

Diogo Amaral já tem vindo a habituar os seguidores a vídeos divertidos ao lado de Jessica Athayde. O casal protagoniza vários momentos hilariantes e a manhã de hoje, dia 21 de agosto, não foi exceção!

A manhã de Jessica Athayde começou com muito amor e corações no ar (carro)! Diogo Amaral espalhou amor logo pela manhã! O ator colou corações nas janelas do carro da noiva!

Veja a reação da atriz, aqui:

Relembre-se que Diogo Amaral vai dar o nó com Jessica Athayde, no dia 30 de novembro de 2024.

O pedido de casamento

O pedido de casamento aconteceu durante umas férias com os filhos. A atriz surgiu com um fato de banho com uma mensagem muito específica: «Vais lavar o meu cabelo? Mudar as minhas fraldas? Amar-me? E envelhecer ao meu lado?». «Ele disse que sim!», garantiu Jéssica na sua partilha nas redes sociais. Já Diogo Amaral escreveu: «Sim». Aqui, já tudo indicava que a atriz teria pedido o namorado em casamento.