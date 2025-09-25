O que é ser madrasta? Explicação de Jessica Athayde deixa Diogo Amaral em lágrimas

O verão de Diogo Amaral e Jessica Athayde entre Bali e Algarve: Veja as imagens das férias em família

Jessica Athayde emociona fãs ao falar do papel de madrasta , partilhando reflexões sobre amor, educação e convivência com o enteado Mateus.

Homenagem ao 11.º aniversário de Mateus , destacando os nove anos de ligação, empatia e aprendizagem em família.

Diogo Amaral reage emocionado às palavras da esposa, mostrando o carinho e a união familiar entre todos.

Jessica Athayde e Diogo Amaral assumiram o namoro em 2018 e, embora tenham passado por uma separação após o nascimento do filho, Oliver, reconciliaram-se e atualmente estão casados. Como resultado, a atriz tornou-se madrasta do filho mais velho de Diogo Amaral, Mateus, fruto da relação anterior do ator com Vera Kolodzig.

Recentemente, Jessica Athayde utilizou as redes sociais para partilhar uma homenagem ao enteado, que celebrou o seu 11.º aniversário na quinta-feira, 25 de setembro. Para além de partilhar imagens únicas do momento, a atriz refletiu sobre o papel de madrasta, explicando a complexidade e a beleza desta relação. Segundo o dicionário priberam, madrasta significa: «Esposa ou companheira do pai, ou da mãe em casais do mesmo sexo, em relação aos filhos por eles tidos em relacionamento anterior.»

Para a atriz é muito mais do que isto: "Falo muito sobre maternidade, mas pouco sobre ser madrasta. É ter um filho semana sim, semana não, impor-te mas não demais, não substituir a mãe mas não ser só amiga. Tratar os dois por igual, educar, brincar, ajudar com trabalhos de casa e ser chata a mandá-lo lavar os dentes bem antes de dormir. São dois filhos, mas um 'emprestado' que vai e volta", escreveu Jessica na legenda da publicação.

A atriz não escondeu o carinho que sente por Mateus, destacando a importância da convivência e do papel que desempenha na vida do menino:

"O Mateus faz 11 anos amanhã, são nove anos de amor, empatia e aprendizagem sobre família e sobre o que é ser o melhor irmão do mundo para o Oli. O Matosinhos é da mãe e do pai, mas também é um bocadinho meu", acrescentou.

A publicação emocionou também Diogo Amaral, que não conseguiu conter a emoção nos comentários: "Não estou a chorar… Entrou-me uma coisa para o olho", escreveu o ator na caixa de comentários. Este momento mostra a proximidade e o carinho que Jessica Athayde sente pelo enteado, reforçando a importância do papel da madrasta na construção de uma família unida e afetuosa, onde o amor e a empatia são fundamentais.

O casal também é conhecido pelo seu bom humor e descontração. Ora veja um dos momentos mais hilariantes a dois:

