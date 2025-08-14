«Só ele é que me faz isto!»: Diogo Amaral volta a surpreender e não vai conseguir controlar as gargalhadas

Diogo Amaral brinca com Jessica Athayde e houve um comentário de um seguidor que mereceu este destaque

No Instagram, Diogo Amaral, 43 anos, voltou a divertir os seguidores ao partilhar um momento absolutamente irresistível com a amiga “menina Antónia”. Desta vez, o humor veio em dose reforçada, graças a uma série de filtros que transformaram a conversa numa autêntica sessão de comédia.

No vídeo, é possível ver a dupla a experimentar vários filtros divertidos. Num deles, “a menina Antónia” surge de bigode, óculos de sol e careca, não escapa um comentário: «Tenho a cara gorda, parece a cara do presidente da República». Num outro momento, aparece com o cabelo cor-de-rosa; noutro, sem dentes. Entre transformações, há sempre um inevitável «ai filho», cheio de espanto e diversão.

Depois de muitos filtros e ainda mais surpresas, o momento termina com a frase que resume bem a cumplicidade dos dois: «Só ele é que me faz isto». O riso de D. Antónia, espontâneo e genuíno, prova que a diversão foi mútua.

Os comentários não tardaram a chegar. O ator e amigo José Mata deixou vários emojis de riso e corações: «Tão bom 😍😍😍😍❤️❤️❤️», enquanto a atriz Joana Castro não conteve o entusiasmo: «ahahahahhahahaa que maravilha. menina Antónia». Já uma seguidora agradeceu diretamente: «Obrigada… és espetacular, é um gosto ver as tuas publicações ❤️».

Este não é o primeiro momento divertido que o ator partilha. Recorde-se que é pai de Oliver, de seis anos, fruto da relação com Jessica Athayde, 39 anos, e que o casal tem mostrado que, no seu dia a dia, o humor é tão importante quanto o amor.

Mais do que um vídeo engraçado, esta partilha volta a mostrar como a simplicidade e a boa disposição podem transformar qualquer momento em algo memorável, especialmente quando a gargalhada é partilhada com alguém especial.