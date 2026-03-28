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«Um susto»: Diogo Amaral vive horas de angústia e fica de coração apertado

  • TVI Novelas
  • Hoje às 08:34
«Um susto»: Diogo Amaral vive horas de angústia e fica de coração apertado - TVI

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O ator Diogo Amaral, que dá vida a David na novela «Amor à Prova», marido da também atriz Jessica Athayde, recorreu às redes sociais para partilhar um momento delicado que viveu recentemente com o seu companheiro de quatro patas, o cão Lobito. A publicação, carregada de emoção e ternura, rapidamente conquistou a atenção dos seguidores.

Na sua conta de Instagram, o ator revelou que tudo aconteceu de forma inesperada, deixando-o bastante preocupado. «A receber abraços do meu Lobito, que me pregou um susto… Na quarta-feira, passou o dia na clínica veterinária da SOS Animal porque estava muito mal da barriga, a vomitar e essas coisas… Deve ter comido alguma coisa que apanhou, ou sabe-se lá o quê…», escreveu.

Felizmente, o desfecho foi positivo e trouxe alívio ao ator e aos fãs. «Já está melhor, felizmente, e já está tranquilo… ele e eu também, que fico sempre de coração apertado quando vejo os meus meninos aflitos», acrescentou, mostrando o forte laço que o une aos seus animais de estimação.

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Diogo Amaral aproveitou ainda para agradecer o carinho recebido: «Obrigado pela tua mensagem a desejar as melhoras do Lobito ❤️». Num tom mais leve, terminou a publicação com uma nota divertida: «P.S. A terceira fotografia é a minha Augustinha a morrer de ciúmes… não pode ver nada que fica logo toda ciumenta 😁❤️».

A partilha gerou uma onda imediata de reações por parte dos seguidores, que se mostraram solidários e carinhosos. Entre os muitos comentários, destacam-se mensagens como: «Tão bom! Os melhores amigos do mundo! As melhoras!», «As melhoras do Lobito», «Amor mais bom» e ainda relatos pessoais, como «Só para saberes que a minha Pipoca esteve internada 1 semana e eu chorei todos os dias 😢».

Este episódio demonstra, uma vez mais, a ligação profunda entre Diogo Amaral e os seus animais, evidenciando o papel especial que estes ocupam na sua vida. Apesar do susto, tudo acabou da melhor forma, deixando no ar uma mensagem de amor, cuidado e companheirismo que tocou os fãs.

Recorde-se também deste susto que o ator viveu à pouco tempo: 

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