Vem aí em «Amor à Prova»: A falar com David, Laura descai-se e revela o esquema de Amália

Em «Amor à Prova», Laura (Joana Barradas) mostra o story de Amália (Ana Guiomar) a David (Diogo Amaral) e critica-o por a ter abandonado na gravidez. David tenta meter Laura no lugar, mas ela continua a elogiar Amália e conta que até lhe pediu para contactar a mãe do ex-marido, para resolver o problema do vício das apostas. David fica em choque.

David fala com Afonso ao telemóvel, que lhe pede ajuda, por causa da cuidadora que contrataram. David diz-lhe que tem um problema pessoal para resolver, mas quando puder passa em casa dele. Amália chega para fazer as pazes com David, mas ele confronta-a por saber que a mãe de Carlos afinal estava viva e que ele era viciado em apostas.

Amália está muito tensa com o que David sabe e pergunta-lhe se foi Carlos (Rodrigo Trindade) que o envenenou novamente. David revela que foi Laura e tem a certeza que ela não ia mentir e prejudicar Amália.

Recorde-se que Laura foi só uma peça no meio de todos os esquemas de Amália: