Vem aí em «Amor à Prova»: David apanha Amália na cama com Tomás

Em «Amor à Prova», Amália (Ana Guiomar) diz a Tomás (João Jesus) querer saber tudo o que se passou, pois ligou a Alice (Mafalda Marafusta), mas ela não atendeu e Vítor (Diogo Infante) despachou-a, muito nervoso. Tomás diz que o plano para afastar Nico (Salvador Biernat) de Alice e Cris funcionou na perfeição e tem tudo pensado para aniquilar Alice em tribunal. Amália fica fascinada e há uma tensão sexual entre eles.
Ao mesmo tempo, Afonso (Guilherme Filipe), muito transtornado, pede a David (Diogo Amaral) para o ajudar, pois Tomás está com Vera no quarto e ela vai acabar por destruir a família. David fica muito confuso e vai ver o que se passa.
David entra no quarto de Tomás, para falar com ele e fica perplexo ao vê-lo na cama com Amália.
Ele está em choque, depois de ter visto Tomás e Amália na cama.
Recorde-se que, depois de saber todas as mentiras e esquemas de Amália, David acabou o casamento: