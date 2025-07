Diogo Amaral recebe convite de cantor famoso: «Queres fazer um dueto?»

Veja as fotos de Diogo Amaral que incendeiam as redes sociais!

Diogo Amaral continua a conquistar as redes sociais, e não é por causa da novela ou de um novo projeto. O ator partilhou um momento hilariante no Instagram em que, escreve: «Finalmente ganhei coragem e soltei a minha voz». A expectativa? Uma interpretação incrível de uma música de Adele. A realidade? Riso incontrolável… e zero cantoria.

No vídeo, Diogo prepara-se para cantar uma das poderosas baladas da artista britânica, mas mal tenta começar, tem ataque de riso que o impede de sequer tentar soltar uma nota. «A perder o juízo a uma velocidade galopante 👌🏽😂❤️ (sou capaz de apagar isto daqui a bocado)», escreveu na legenda, bem ao estilo descontraído e e divertido que já nos habituou.

O momento tornou-se viral entre os seguidores, com muitos a entrarem na brincadeira. O cantor Jorge Guerreiro fez uma proposta: «Uauuuu 👏👏👏👏👏 queres fazer um dueto?». «Uma seguidora comentou: «Opa adorei 🙌🏾🙌🏾🙌🏾👏🏾👏🏾👏🏾. Quem precisa de uma Adele se pode ter um Adélio 🤣🤣🤣», enquanto outra disse: «😂😂😂 e eu à espera de uma cantoria daquelas que faz chorar... fiquei a chorar de rir 😂😂😂😂😂».

A boa disposição de Diogo Amaral, de 43 anos, continua a ser uma das suas marcas, dentro e fora do ecrã. O ator casou recentemente com Jessica Athayde, 39 anos, com quem tem um filho, Oliver, de 5 anos. Jessica também não ficou indiferente ao vídeo e deixou um like solidário, e quem sabe, talvez uma gargalhada cúmplice.

Atualmente, Diogo dá vida à personagem Eduardo Matias na novela da TVI “A Fazenda” e tem dividido o seu tempo entre as gravações e projetos paralelos.

Recorde-se que apresentou recentemente o programa “Star Park”, também na TVI, ao lado do amigo Pedro Teixeira, outra dupla que sabe como arrancar sorrisos ao público.

E se estava à espera de ouvir Diogo Amaral cantar Adele, talvez tenha de esperar mais um pouco. Ou, com alguma sorte, torcer para que o vídeo não seja mesmo apagado.