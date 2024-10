Vem aí em «Cacau»: Soraia escolhe o lado errado

Em «Cacau», Soraia (Paula Neves) diz a Marlene (Leonor Seixas) estar do seu lado por saber como os ricos têm o hábito de culpabilizar os mais pobres por todos os problemas, dizendo que também foi injustamente acusada de ser cúmplice da morte de Justino tempos atrás.

Sem demoras, Marlene liga para Marco a dizer-lhe que desconfiam dela estar envolvida no acidente de Cacau (Matilde Reymão), perguntando-lhe que fazer.

Marco diz a Marlene para manter a calma, pois ninguém tem provas contra ela. Ele afirma que ela precisa continuar no palacete para controlar as movimentações. Marco verifica o quarto de Cacau e desliga o vídeo, tenso ao ver a raiva dela por estar presa no quarto.

Recorde-se que Soraia está a ter uma ligação muito forte com Marlene, pois esta está sempre a elogia-la: