Diogo Amaral surpreende de cabelo loiro e comprido. O que vem aí?

Diogo Amaral recorreu ao Instagram, esta quarta-feira (11 de novembro de 2024), para partilhar um vídeo cómico da «afirmação do dia».

No vídeo, o ator surge com uma peruca loira e comprida e em modo lip sync (sincronização labial): «De mim vocês podem esperar tudo, inclusive nada».

Os seguidores apressaram-se a comentar e a elogiar o artista: «Que sintonia perfeita», «profundo», «gosto muito de te ver por aqui. Pois és muito feliz e fazes bem ao coração», «Arrasou».

Recorde-se que Diogo Amaral está a dar vida a Eduardo em «A Fazenda»: um homem atraente, com olhos profundos e um porte atlético, embora consumido pelos anos de cadeia. Nascido no Porto, filho único de uma família conservadora, tornou-se contabilista e mudou-se para Lisboa após se apaixonar por Vânia, uma bartender. Os dois casaram-se e tiveram uma filha, Jéssica. No entanto, a relação começou a desmoronar quando Vânia atropelou um homem e fugiu. Eduardo assumiu a culpa para a proteger e evitar que Jéssica perdesse a mãe, o que lhe custou cinco anos de prisão. Enquanto estava preso, Vânia pediu o divórcio e afastou Jéssica de Eduardo, criando uma relação de inimizade entre os dois. Eduardo, que já foi otimista e trabalhador, agora desconfia de tudo e luta para reconstruir a sua vida após a libertação. Ele ainda mantém contato esporádico com a família no Porto, mas as relações são tensas, especialmente com o pai. Miro, o seu único amigo fiel, promete ajudá-lo a reerguer-se. Quando sai da cadeia e conhece Mafalda, a advogada contratada para recuperar o seu direito a ver a filha, Eduardo procura tudo menos um relacionamento amoroso. Porém, acabará por se apaixonar por ela, que é o oposto de Vânia. Agora, o seu maior objetivo é recuperar a dignidade e o direito de ser pai, apesar dos desafios impostos pela sua condição de ex-presidiário e pela resistência da ex-mulher.