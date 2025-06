Diogo Amaral relata momento de pânico: «Apanhei um grande susto»

Diogo Amaral brinca com Jessica Athayde e houve um comentário de um seguidor que mereceu este destaque

Diogo Amaral, de 43 anos, emocionou os seus seguidores ao partilhar um momento muito especial nas redes sociais. O ator publicou um vídeo com o seu fiel companheiro de quatro patas, Lobito, após ter estado desaparecido durante várias horas. «Apanhei um grande susto», confessou.

O artista aproveitou para destacar a importância de adotar animais e de os manter identificados.

Na publicação feita no Instagram, Diogo escreveu: «Muito obrigado pelo teu apoio ❤️ Esta imagem foi quando chegámos a casa com o Lobito, depois de o encontrarmos… muito fofinho, até parece que está a sorrir 🥹🥰».

O artista deixou ainda um conselho a todos os que têm animais de estimação: «Conselho de amigo, identifica o teu animal: Microchip com dados atualizados e peitoral ou coleira com chapa de identificação.»

Lobito foi adotado por Diogo através da SOS Animal Portugal, e desde então tem sido mais do que um simples animal de companhia. «Adoptei o Lobo na @sosanimalportugal e estão-me sempre a dizer que o salvei, mas na verdade é ele que me salva todos os dias», confessou, numa demonstração de carinho e ligação profunda com o seu cão.

Para o ator, adotar é um gesto de amor e responsabilidade: «Adotar é sempre o melhor caminho e o mais responsável quando queremos juntar um animal à nossa família.»

A publicação, repleta de ternura, rapidamente recebeu dezenas de comentários e elogios, com os seguidores a aplaudirem o gesto do ator e a ligação bonita que partilha com Lobito: «Adoção é um ato de amor», «Parece mesmo estar a sorrir e super aliviado», «Que grande aperto quando um animal desaparece... Ainda bem que correu tudo bem».

Com esta mensagem, Diogo Amaral mostra que, por vezes, os maiores amores vêm de quatro patas — e que, no fim, são eles que nos salvam todos os dias.