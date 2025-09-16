A Fazenda

Vem aí em «A Fazenda»: Eduardo e Sofia viajam juntos e o motivo é inesperado

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 26min
Será que esta relação vai de vento em pôpa ou nem por isso?

Em «A Fazenda», Eduardo (Diogo Amaral) diz a Sofia (Marta Melro) precisar de ir a Angola ajudar , Mafalda (Inês Aguiar), que pode estar a ter uma relação com Gustavo (Nuno Pardal), o homem que já a tentou matar, dizendo que lhe deve isso por ela já o ter ajudado muito. Sofia oferece-se para ir com ele, Gustavo aceita satisfeito.

Eduardo despede-se de Jéssica (Camy Ribau) e Miro (Pedro Hossi), que vai ficar a tomar conta da filha. Sofia chega para viajar com Eduardo.

Recorde-se que Eduardo descobriu da pior maneira que Mafalda estava numa relação com Gustavo:

