Vem aí em «A Fazenda»: Eduardo tem um novo amor

Em «A Fazenda», Eduardo (Diogo Amaral) almoça com Sofia (Marta Melro), sorrindo com a leveza dela. Sofia diz insinuante a Eduardo estar ao seu dispor para o que for preciso. Eduardo levanta-se subitamente brusco.

Eduardo alerta Sofia que não está pronto para mergulhar numa relação depois das desilusões que sofreu. Sofia sossega-o a dizer que também sabe o que é ser traída, gostando dele por ser alguém tão sincero. Sofia avança e beija Eduardo, que corresponde.

De relembrar que o romance de Eduardo e Mafalda chegou ao fim: