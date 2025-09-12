A Fazenda

Vem aí em «A Fazenda»: Eduardo tem um novo amor

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:22
Vem aí em «A Fazenda»: Eduardo tem um novo amor - TVI

Mafalda já passou à história?

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «A Fazenda», Eduardo (Diogo Amaral) almoça com Sofia (Marta Melro), sorrindo com a leveza dela. Sofia diz insinuante a Eduardo estar ao seu dispor para o que for preciso. Eduardo levanta-se subitamente brusco.

Eduardo alerta Sofia que não está pronto para mergulhar numa relação depois das desilusões que sofreu. Sofia sossega-o a dizer que também sabe o que é ser traída, gostando dele por ser alguém tão sincero. Sofia avança e beija Eduardo, que corresponde.

De relembrar que o romance de Eduardo e Mafalda chegou ao fim:

Relacionados

Vem aí em «A Fazenda»: A temer o pior, Mafalda faz pedido urgente a Alba

Vem aí em «A Fazenda»: Decisão drástica de Talu deixa todos em choque

A Fazenda

Vem aí em «A Fazenda»: Eva mente a Zuri sobre Talu

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Depois de interromper a gravidez, Júlia faz descoberta assustadora

A Fazenda
Hoje

A Fazenda: Eis o pedido de casamento de Talu a Zuri

A Fazenda
Ontem

Eva assegura: «O Talu é um banana»

A Fazenda
Ontem

A Fazenda: Entre lágrimas, relação de Talu e Eva chega ao fim 

A Fazenda
Ontem

Talu quebra o coração de Eva: «Eu e a Zuri vamos casar»

A Fazenda
Ontem
Mais A Fazenda

Mais Vistos

«Se não fosse com ele...» Noivo de Maria Botelho Moniz mostra memórias únicas com o filho que poucos conhecem

Ontem
1

Ator famoso dá entrada no hospital: «A pior notícia que podia ter era esta»

ter, 9 set
2

Ator da TVI cumpre promessa e deixa os seguidores emocionados: «Perdeu a visão devido a um tumor»

qua, 25 jun
3

Pedro Bianchi Prata partilha momento marcante com o filho: «Basta um abraço para ficar completo»

qui, 4 set
4

Sofia Arruda desabafa sobre período difícil: «Agosto foi intenso. Dei colo e precisei de colo»

ter, 2 set
5

«Hoje começo o dia com um pedido de ajuda!»: Sofia Arruda lança o alerta e não deixa ninguém indiferente

Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

«Esta novela tem tudo para agarrar o público»: Terra Forte promete fazer a diferença nas suas noites

Ontem

Vem aí em «A Fazenda»: Decisão drástica de Talu deixa todos em choque

A Fazenda
qua, 10 set

20 anos depois: Benedita Pereira e João Catarré estão de volta à TVI e protagonizam novo par romântico

Ontem

Com calças estilo anos 90, Kelly Bailey 'quebra a regra'

A Fazenda
Ontem

«Tanto tempo sem ti»: Aos 98 anos, Ruy de Carvalho emociona ao falar do grande amor da sua vida

Ontem

Vem aí em «A Fazenda»: Joel recebe a melhor notícia de sempre

A Fazenda
ter, 9 set
FORA DO ECRÃ

Este ator de peso está de regresso à TVI para uma nova aposta na ficção

Ontem

Roupa a menos de 5€? A nova coleção da atriz Carolina Carvalho está a ser um sucesso

Ontem

«Hoje começo o dia com um pedido de ajuda!»: Sofia Arruda lança o alerta e não deixa ninguém indiferente

Ontem

«Onde chegámos?»: Atriz famosa faz alerta sobre o hábito que todos os casais deviam evitar

Ontem

«Se não fosse com ele...» Noivo de Maria Botelho Moniz mostra memórias únicas com o filho que poucos conhecem

Ontem

«Tanto tempo sem ti»: Aos 98 anos, Ruy de Carvalho emociona ao falar do grande amor da sua vida

Ontem
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN