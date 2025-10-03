A Fazenda

Melancia com ketchup? Diogo Amaral arrisca e torna brincadeira insólita num fenómeno

  • TVI Novelas
  • Hoje às 15:32
Melancia com ketchup? Diogo Amaral arrisca e torna brincadeira insólita num fenómeno - TVI

De uma ideia insólita nasceu um fenómeno online com Diogo Amaral

Diogo Amaral, ator que dá vida a Eduardo na novela «A Fazenda», conhecido pela sua boa disposição e genuinidade, voltou a arrancar gargalhadas dos seguidores com uma publicação insólita nas redes sociais. O ator partilhou um vídeo que rapidamente se tornou viral, no qual aparece a comer melancia com os mais improváveis acompanhamentos, desde batatas fritas e presunto até pão e ketchup. “Vamos falar sobre isto??? 😂❤️”, escreveu o ator, desafiando os fãs a reagirem às combinações improváveis.

Ao longo do vídeo, Diogo não só prova cada mistura como também vai fazendo expressões caricatas que tornam o momento ainda mais cómico, atribuindo classificações de 0 a 10 às experiências. A espontaneidade do ator acabou por conquistar os seguidores, que não resistiram em comentar e sugerir novas combinações.

Entre os muitos comentários destacou-se o da companheira, Jessica Athayde, que entrou na brincadeira com humor: “Não vou comer melancia com ketchup, aviso já!”. Outros seguidores também partilharam as suas ideias, algumas igualmente improváveis: “Pão com queijo e banana 🤩”, “Boas sugestões para um lanchinho saudável 😂. Quase todas 😍”, “Diogo, experimenta com um paposseco. É uma maravilha 😋” ou ainda “Eu adoro melancia, mas estas sugestões muito criativas do Diogo não vou arriscar, exceto melancia com mel, porque o mel combina com qualquer fruta 😜”.

Com este vídeo, o ator voltou a mostrar porque é considerado um dos rostos mais genuínos e divertidos da televisão portuguesa, transformando uma simples experiência gastronómica num momento de grande entretenimento para quem o segue.

Reveja aqui outro momento muito divertido entre o ator e a sua mulher Jéssica Athayde nas férias: 

