Exclusivo «Cacau»: Marco faz um pacto com Rui para conseguir ficar com Marquinho

Em «Cacau», Salomão (Paulo Pires) diz a Marco (Diogo Amaral) que pode ser preso por sequestro de Marquinho, acusando-o de ter feito tudo aquilo por interesse em ter acesso aos bens de Justino (António Capelo).

Marco continuar a defender-se ser mesmo pai de Marquinho, com Salomão a dizer-lhe furioso que vai fazer tudo para o meter na cadeia. Marco fica apreensivo.

Marco vem ter com Rui (Nuno Pardal) a dizer ter uma proposta para lhe fazer, vendendo-lhe em troca aquele apartamento a preço de saldo. Rui olha-o interessado. Marco diz a Rui querer que ele arranje maneira de ser considerado oficialmente pai de Marquinho. Rui diz-lhe que nesse caso a proposta que ele lhe fez tem de subir por Marquinho ser um Vaz Pereira, o que o vai beneficiar muito, querendo aquele apartamento de borla. Marco assente.

Vitória (Teresa Tavares) avisa Marco que já entrou com um processo para Tiago (José Condessa) ser considerado pai de Marquinho. Fica atónita por Marco dizer querer mesmo ver acelerado todos esses trâmites legais para poder ficar com o seu filho, dizendo que todos vão perceber que erraram quando o teste que fizer com Marquinho der positivo.