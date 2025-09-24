Vem aí em «A Fazenda»: Do amor ao ódio - Mafalda ameaça seriamente Eduardo

Em «A Fazenda», Eduardo (Diogo Amaral) diz a Sofia (Marta Melro) ter percebido como Gustavo (Nuno Pardal) ficou em pânico quando ele disse que os assaltantes não lhe levaram o telemóvel, estando convicto que foi ele quem orquestrou aquele assalto, indo contar tudo amanhã a Barroso.
Gustavo diz a Barroso ser ridícula aquela história de ter contratado um assassino para matar Mafalda (Inês Aguiar) quando nem sequer estava em Angola. Barroso diz-lhe que não poderá viajar até tudo ficar esclarecido, deixando Gustavo a exasperar.
Mafalda discute irritada com Eduardo por ele continuar a insistir naquela história de Gustavo ter tentado matá-la. Eduardo insiste que foi Gustavo quem contratou ontem os homens para o assaltarem para lhe levarem o telemóvel por ter culpas no cartório. Mafalda sai a avisar Eduardo que vai pagar bem caro por aquilo.