Vem aí em «Cacau»: Salomão volta a aliar-se a Marco. Nem vai acreditar na condição imposta

Em «Cacau», Marco (Diogo Amaral) diz a Salomão (Paulo Pires) precisar da ajuda dele para perceber se Tiago (José Condessa) pode ainda sentir alguma coisa por Cacau (Matilde Reymão), contando-lhe que Cacau assumiu que só estava com ele por ameaça de Cony (Pollyanna Rocha). Salomão recorda-o que anda afastado de Júlia (Fernanda Serrano) por causa de David (Luís Garcia), mas aceita ajudá-lo se ele por seu turno o puder dar umas luzes de como pode conseguir voltar para Júlia.

Salomão vem ter com Júlia, começando por pedir-lhe desculpa por a ter criticado por andar com David e conta-lhe que Cacau só ia casar-se com Marco obrigada por Cony. Júlia esboça ar cauteloso, contando a Salomão que Tiago está interessado em outra pessoa.

Salomão diz a Marco que já confirmou que Tiago está mesmo interessado em Sal, faltando descobrir qual será a sua reação quando descobrir que Cacau não se casou com ele. Salomão aconselha-o a regressar para Portugal.

