Vem aí em «A Fazenda»: Eduardo descobre que Miro podia tê-lo salvado da prisão

Em «A Fazenda», Eduardo (Diogo Amaral) vem ter com Miro (Pedro Hossi) para ir buscar a pen de Mafalda (Inês Aguiar).

Miro desaba a confessar a Eduardo não conseguir esconder mais o segredo de que Duarte (Cláudio de Castro) é cúmplice de Vânia (Maya Booth) no atropelamento do homem, sendo ele quem estava com ela no carro nessa noite. Eduardo fica em choque.

Miro diz a Eduardo que teve de pensar no filho por saber que ele não iria resistir se fosse parar à cadeia. Eduardo dá um grande murro a Miro, dizendo que por causa dele passou cinco anos na cadeia.

De recordar que, anteriormente, Vânia já se tinha incriminado (falando demais):