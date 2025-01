Jessica Athayde sofreu um aborto dias antes do casamento

Jessica Athayde esteve à conversa com Tânia Graça, psicóloga-sexóloga, e com Ana Markl, no Podcast «Voz de Cama».

Sem tabus, a atriz revelou em primeira-mão que dias antes do casamento com Diogo Amaral (30 de novembro de 2024), descobriu que estava grávida: «Quando vou à casa de banho, mando um grito porque o teste deu positivo. E eu que tinha duas peças planeadas, um filme a estrear, projetos e ia casar daqui a uma semana».

Com tantos projetos a acontecer, a atriz confessou que primeiro entrou em negação, mas que, logo de seguida, aceitou esta boa-nova: «Depois pensei: 'ok, pronto, estou, agora já está, seguimos viagem, é o que é, era porque tinha que ser».

Mas, o pior estava por acontecer. E, nesse mesmo dia, a artista sofreu uma perda gestacional: «Nessa noite, estava a tomar banho e tive um aborto espontâneo».

No início, a esposa de Diogo Amaral conseguiu lidar com a situação, mas depois do casamento 'caiu em si' e desabou: «Acho que tinha tanta coisa por causa do casamento e da organização que fui muito 'bola para a frente'. Sentei-me à frente da minha psicóloga, super objetiva, disse o que tinha acontecido e que estava em paz com aquilo. Casei-me e dois dias depois morri. Fiquei mesmo, mesmo, mesmo triste. Fui três dias para a cama».

Foi aí que começou a fazer todas as perguntas e questionar o seu próprio corpo: «Porque é que isto aconteceu? Será que o meu corpo já não está pronto para ter bebés? Será que se quiser ter já não consigo».

Recorde-se que Jessica Athayde tem um filho em comum com o ator, Oliver, de 5 anos de idade.