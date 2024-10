Pijama (muito) original de Diogo Amaral deixa Jessica Athayde com um ataque de riso

Diogo Amaral não pára de surpreender os seguidores com os seus vídeos hilariantes e, desta vez, até Jessica Athayde teve uma reação épica.

No vídeo partilhado no Tiktok, o ator surge a posar com um pijama que tem fotografias da sua noiva e que tem escrito: «I love my wife», que traduzido significa «Eu amo a minha mulher».

Sem estar à espera, Jessica interrompe o momento e eis que olha para o que o noivo tem vestido e tem um ataque de riso enorme:

De relembrar que o casal prepara-se para dar o nó já no dia 30 de novembro.

A 31 de julho de 2024, Diogo Amaral esteve no «Goucha»,onde falou dos pormenores do casamento com a companheira e atriz Jessica Athayde. Recorde-se que o ator foi pedido em casamento pela namorada. Convidados, local e lua de mel: saiba tudo!