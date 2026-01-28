«Gosto tanto de ti»: Diogo Amaral emociona mulher especial e não é Jessica Athayde

Diogo Amaral brinca com Jessica Athayde e houve um comentário de um seguidor que mereceu este destaque

O verão de Diogo Amaral e Jessica Athayde entre Bali e Algarve: Veja as imagens das férias em família

O ator Diogo Amaral voltou a mostrar que o sentido de humor e a simpatia são algumas das suas maiores qualidades. Recentemente, o artista recorreu às redes sociais para partilhar um vídeo hilariante e comovente, que rapidamente conquistou seguidores e arrancou várias gargalhadas.

No registo descontraído, Diogo Amaral surge a oferecer flores e chocolates a uma senhora de idade, a quem chama “Dona Antónia”. A surpresa do momento fica ainda mais marcada quando a senhora lhe responde com uma frase emocionante e inesperada: «Gosto tanto de ti». Antes, o ator tinha-lhe perguntado se estava a ter um bom dia, ao que a senhora respondeu afirmativamente, criando um momento simples, mas cheio de ternura.

Na legenda do post, Diogo Amaral explica o gesto, mostrando o seu lado carinhoso e generoso: «Só porque sim hoje comprei umas flores para a menina Antónia e uma caixa de chocolates (ela adora chocolates). Também comprei umas flores e umas guloseimas para a minha Célia, só porque sim 😁 Acredito que estes pequenos gestos mudam o mundo 😁❤️».

A partilha gerou inúmeros comentários elogiosos, destacando o impacto positivo e a bondade do gesto: «Que gesto mais lindo»; «Tão bom essa amizade 🙏»; «Ooohhhh tão bom 🥹😍»; «Haja mais Diogos neste mundo!»; «Ohh tão linda a menina Antónia… ‘eu gosto tanto de ti’ emocionada deste lado! Fizéssemos todos o mesmo e mudava mesmo… Um beijinho e um abracinho apertadinho».

Com esta ação, Diogo Amaral reforça a sua imagem de ator próximo das pessoas, mostrando que, para além do talento em frente às câmaras, sabe também criar momentos de alegria, ternura e inspiração na vida de quem o rodeia. Este episódio evidencia como gestos simples podem transformar o dia de alguém e espalhar felicidade, provando que o humor e a generosidade caminham lado a lado na personalidade do ator.