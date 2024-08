Vem aí em «Cacau»: Marco está seguro que Marquinho é mesmo seu filho

Em «Cacau», Vitória (Teresa Tavares) ouve incrédula Jaime (Sérgio Praia) a dizer-lhe que mesmo depois de tudo o que se passou, Marco (Diogo Amaral) continuou firme a dizer que Marquinho é mesmo filho dele. Júlia diz ter de sair agora para saber se David (Luís Garcia) aceitou a sua proposta de ir viver com ela. Vitória sorri a concordar com Júlia ter feito aquilo.

Vitória avisa Marco que já entrou com um processo para Tiago (José Condessa) ser considerado pai de Marquinho. Fica atónita por Marco dizer querer mesmo ver acelerado todos esses trâmites legais para poder ficar com o seu filho, dizendo que todos vão perceber que erraram quando o teste que fizer com Marquinho der positivo.

