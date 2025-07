«Perdi uma perna»: depois da tragédia, este ator vê feito inédito

A vida de Diogo Carmona é marcada por desafios, superação e, agora, reconhecimento. O ator e desportista acaba de conquistar um lugar de destaque na prestigiada lista da Forbes que reúne os jovens mais influentes de Portugal com menos de 30 anos, e fá-lo com a mesma coragem com que tem enfrentado tudo na vida: com determinação e autenticidade.

“Em 2019 perdi uma perna. Hoje ganhei um lugar na lista das pessoas mais influentes de Portugal”, escreveu Diogo no Instagram, numa publicação comovente e cheia de força. Para muitos, seria o fim de um sonho. Para ele, foi o início de um novo caminho. Um caminho construído com “sangue, suor e muito skate e snowboard”.

Desde muito jovem que Diogo Carmona se destacou como ator, tendo participado nos “Morangos com Açucar”, mas foi fora do ecrã que provou ser uma verdadeira inspiração. Após o grave acidente que lhe mudou a vida, podia ter desistido. Em vez disso, reinventou-se. Tornou-se atleta, mergulhou no desporto adaptado e voltou a brilhar, desta vez, sobre rodas e neve.

“Foi acreditar quando ninguém acreditava”, desabafou, num testemunho que está a emocionar os seguidores. Estar presente na lista da Forbes na área do Desporto é mais do que algo simbólico: é a validação de um percurso que tem motivado muitos a não desistirem, mesmo quando tudo parece estar contra nós.

A resposta dos fãs não tardou. “Enorme! Um motivo de orgulho, com tanto já feito, mas com mais ainda pra dar. Bora 🤜🏼🔥”, pode ler-se nos comentários. Já o apresentador Adriano Silva Martins, apresentador do V+ Fama, também comentou: “Tão feliz por ti ❤️”.

Diogo mostra, uma vez mais, que não é apenas um sobrevivente, é um vencedor. A superação da dor física e emocional transformou-se em combustível para inspirar os outros. No skate, no snowboard ou na representação, a sua energia é agora sinónimo de esperança e resiliência.

“Obrigado a todos os que caminham comigo”, concluiu.