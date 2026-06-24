Vem aí em «A Madrasta»: Ricardo aparece de surpresa perante Pedro e deixa Francisca em pânico

Em «A Madrasta», Pedro (Albano Jerónimo) conta a Francisca (Matilde Reymão) como correu a conversa com os filhos. Diz que Miguel (Bernardo Cascais) ameaçou sair de casa e por isso sugeriu fazerem um acordo pré-nupcial, para tranquilizar os filhos. Francisca fica muito ofendida. Pedro acha que aquilo não devia fazer diferença. Francisca percebe que se excedeu e tenta disfarçar. Ricardo (Diogo Fernandes) aparece e Francisca fica em pânico.
Ricardo apresenta-se a Pedro e diz que é vizinho de Francisca e que veio buscar o livro que Francisca ficou de lhe emprestar. Pedro observa-os, desconfiado, e pergunta a Francisca se ficou nervosa com a visita de Ricardo. Ela diz que está assim por causa do acordo pré-nupcial.