Vem aí em «A Madrasta»: Ricardo tenta agredir Francisca?

Em «A Madrasta», Francisca (Matilde Reymão) acha que Pedro (Albano Jerónimo) desconfiou da história do anel. Ricardo (Diogo Fernandes) pergunta a Francisca se já tem o dinheiro que lhe pediu. Ela diz que não e Ricardo diz que vai ter de ficar com o anel. Laura tenta tirar-lho e Ricardo pega numa faca e ameaça-a. Laura fica chocada e repreende Francisca por se ter envolvido com um marginal.

Francisca mostra a sua roupa sexy à tia, mas ela acha que Francisca devia vestir se de forma mais discreta, agora que Diana voltou, pois tem de competir com ela. Francisca não achou que Diana ainda fosse concorrência. Laura lembra que ela é mãe dos filhos de Pedro e essa é uma arma poderosa para oportunistas como ela.

Recorde no vídeo acima que Francisca teve um caso com Ricardo.

E, relembre-se que Ricardo apareceu no jantar de noivado: