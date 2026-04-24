Vem aí em «Amor à Prova»: Documentos e dinheiro desaparecem da empresa de Vítor e Luz

Exclusivo «Amor à Prova»: Eis a mulher que aparece e que promete destruir a vida de Vítor

Em «Amor à Prova», Carlos (Rodrigo Trindade) entra no gabinete de Vítor (Diogo Infante) e procura um dossier. Encontra o que quer e guarda-o na pasta. Recebe uma chamada de Lucas e entra no PC de Vítor, fingindo que quer apanhar as falcatruas de Simone (Susana Arrais).

Carlos pede a Vítor para fazer mais um pagamento de 6000€ e ele começa a estranhar tantas despesas inesperadas, por isso pede a Carlos para estar atento. Simone avisa que a auditoria começa amanhã e Carlos fica em pânico.

Vítor e Simone procuram os documentos que Carlos levou, mas claro, não os encontram. Vítor fica preocupado, pois são documentos importantes para a auditoria. Luz (Alexandra Lencastre) e Raul chegam muito animados. Luz diz que convidou Raul e um investidor para jantar e que Vítor também pode ir. Vítor está muito incomodado com a nova Luz.

Recorde-se que foi Carlos quem foi contar a Luz de Vítor ter uma amante: