Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Documentos e dinheiro desaparecem da empresa de Vítor e Luz

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:21
Vem aí em «Amor à Prova»: Documentos e dinheiro desaparecem da empresa de Vítor e Luz - TVI

A auditoria está aí à porta.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Amor à Prova», Carlos (Rodrigo Trindade) entra no gabinete de Vítor (Diogo Infante) e procura um dossier. Encontra o que quer e guarda-o na pasta. Recebe uma chamada de Lucas e entra no PC de Vítor, fingindo que quer apanhar as falcatruas de Simone (Susana Arrais).

Carlos pede a Vítor para fazer mais um pagamento de 6000€ e ele começa a estranhar tantas despesas inesperadas, por isso pede a Carlos para estar atento. Simone avisa que a auditoria começa amanhã e Carlos fica em pânico.

Vítor e Simone procuram os documentos que Carlos levou, mas claro, não os encontram. Vítor fica preocupado, pois são documentos importantes para a auditoria. Luz (Alexandra Lencastre) e Raul chegam muito animados. Luz diz que convidou Raul e um investidor para jantar e que Vítor também pode ir. Vítor está muito incomodado com a nova Luz.

Recorde-se que foi Carlos quem foi contar a Luz de Vítor ter uma amante:

Relacionados

Vem aí em «Amor à Prova»: Segredo sombrio de Melanie é descoberto

Vem aí em «Amor à Prova»: Prenda misteriosa deixa David em choque e levanta suspeitas

Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: A precisar de ser operado, Domingos foge da clínica

Amor à Prova
Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: Domingos tem de ser operado

Amor à Prova
Hoje

Amor à Prova: David vai em busca de Verónica

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova- Em pânico, Melanie revela: «Se eu ficar aqui, vamos morrer todos»

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova: «Temos a primeira assinatura no livro de reclamações»

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova: Simone revela a Vítor que Carlos recebeu uma chamada da mãe, que morreu

Amor à Prova
Ontem
Mais Amor à Prova

Mais Vistos

“Agora queremos mais”: Noivo de Maria Botelho Moniz faz revelação muito esperada

Ontem
1

“Sem drama. Sem dor”: Marisa Cruz impressiona com decisão para a vida

Queridos Papás
Ontem
2

Marisa Cruz arranca suspiros no mar: «Linda e muito sensual»

Queridos Papás
2 mai 2024
3

Maria Cerqueira Gomes abre uma ferida antiga e revela o que sentiu: “A fase mais difícil da minha vida”

Ontem
4

Vem aí bombástico em «Terra Forte»: Sammy desmascara e humilha Maria de Fátima à frente de todos

Terra Forte
Ontem
5

Vem aí em «Terra Forte»: Susette e Leumi são despedidos

Terra Forte
Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy confronta Cobra sobre ser amante de Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: Domingos tem de ser operado

Amor à Prova
Hoje

Maria Cerqueira Gomes abre uma ferida antiga e revela o que sentiu: “A fase mais difícil da minha vida”

Ontem

“Sem drama. Sem dor”: Marisa Cruz impressiona com decisão para a vida

Queridos Papás
Ontem

“Agora queremos mais”: Noivo de Maria Botelho Moniz faz revelação muito esperada

Ontem

Vem aí em «Amor à Prova»: Documentos e dinheiro desaparecem da empresa de Vítor e Luz

Amor à Prova
Hoje
FORA DO ECRÃ

“Os sintomas não são fáceis”: Apresentadora famosa faz revelação inesperada sobre a saúde

Hoje

Ovação de pé para Ruy de Carvalho: ator regressa ao palco e comove todos

Hoje

Maria Cerqueira Gomes abre uma ferida antiga e revela o que sentiu: “A fase mais difícil da minha vida”

Ontem

“Agora queremos mais”: Noivo de Maria Botelho Moniz faz revelação muito esperada

Ontem

Gesto de Aurea está a comover o país: “Foi mesmo especial”

Ontem

Milhares de reações: Vídeo de David Carreira e Carolina Carvalho com o filho torna-se viral. Entenda o motivo

Ontem
Mais Fora do Ecrã