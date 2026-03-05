Vem aí em «Amor à Prova»: Nico tem alta hospital e pode ir para casa

Em «Amor à Prova», David (Diogo Amaral) entrega um guia de alta a Tomás (João Jesus) e Alice (Mafalda Marafusta) com perguntas e respostas sobre o transplante e faz algumas recomendações sobre a higienização da casa e dos utensílios. Tomás pergunta se devem evitar choques emocionais. Alice percebe a intenção de Tomás.
Alice sente que Tomás está a manipulá-la para não contar a verdade a Nico. Tomás insiste que aquela notícia pode ter impacto na recuperação de Nico. David diz que não tem como prever a reação dele e que cabe aos pais decidirem, quando devem contar. Tomás avisa Alice que se acontecer algo a Nico (Salvador Biernat), a responsabilidade será dela.
Alice ajuda Nico a vestir-se, para irem embora para casa. Ele está muito entusiasmado por voltar para casa e para a escola. Os pais dizem-lhe que para a escola ainda não pode voltar. Nico fica triste, mas aceita rápido.
