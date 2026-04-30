Vem aí em «Amor à Prova»: Vítor e Luz descobrem que foram roubados

Em «Amor à Prova», Lacerda entrega a Vítor (Diogo Infante) o relatório das contas da construtora e Vítor diz que podia ter enviado por mail, mas Lacerda fez questão de vir pessoalmente, porque há várias transferências feitas para uma conta no estrangeiro, para um paraíso fiscal e todas foram autorizadas por Vítor. Este fica em choque.
Vítor, Miguel e Lacerda confrontam o relatório das despesas da obra de Aveiro, com o extrato do banco e percebem que não batem certo. Vítor começa a ficar preocupado, pois todos os pagamentos foram autorizados por ele. Luz (Alexandra Lencastre) chega e apercebe-se da tensão. Vítor diz que há problemas nas contas, mas avisa que é inocente.
Luz está muito preocupada com a situação da construtora e questiona Vítor por ter permitido que aquilo acontecesse. Ele garante que sempre geriu bem a empresa e que nunca houve problemas. Luz percebe que Vítor também está preocupado e ele afirma que tudo indica que foi Carlos (Rodrigo Trindade).
Recorde-se que tudo isto só foi descoberto, pois Luz mandou fazer uma auditoria: