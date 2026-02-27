Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Vítor fica à beira do limite após jogada provocadora de Luz

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:00
Vem aí em «Amor à Prova»: Vítor fica à beira do limite após jogada provocadora de Luz - TVI

Luz segue o conselho de Amália e eis o que acontece.

Em «Amor à Prova», Luz (Alexandra Lencastre) está a treinar com Pipo, enquanto Vítor (Diogo Infante) fala com Domingos (João Lagarto), sem se importar minimamente com a proximidade deles. Domingos pede ajuda a Vítor para escolher um presente de casamento para o filho. Luz repara que Pipo fala de uma forma parecida à de Amália (Ana Guiomar) e tenta perceber a relação deles. Pipo fica incomodado, mas disfarça.

Carlos (Rodrigo Trindade) e Amália encontram-se para fazerem um balanço do plano de juntar Luz e Vítor. Carlos diz que foi ter com Simone (Susana Arrais), beberam vinho e ela baixou um pouco a guarda. Amália acha que Vítor vai acabar por ter ciúmes do PT e aproximar-se de luz. Carlos pergunta a Amália quando volta para ele. Ela diz que quando atingir um milhão de seguidores, pensa nisso.

De relembrar que Luz já revelou estar a preparar algo:

