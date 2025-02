Abraçado a uma das mulheres da sua vida, Diogo Infante deixa agradecimento profundo

No passado dia 7 de fevereiro, realizou-se a cerimónia da entrega dos Prémios Cinco Estrelas.

Diogo Infante esteve presente e foi distinguido pelo seu trabalho no teatro. Como forma de agradecimento, publicou uma fotografia abraçado a uma das mulheres mais importantes da sua vida, que considera uma irmã: Catarina Furtado.

Também, a apresentadora recebeu um prémio, mas na área da solidariedade.

«Ontem na gala dos prémios 5 estrelas, com a minha mana do coração @catarinafurtadooficial , fomos agraciados com o reconhecimento do público pelo nosso trabalho, eu em Teatro, a Catarina na Solidariedade Social. Pela minha parte, muito obrigado a todos os que se deram ao trabalho de votar e que me devolvem este sentimento de pertença e de validação, em particular pelo trabalho que tenho desenvolvido nos últimos anos no @teatrodatrindade».

De recordar que a relação de amizade de Diogo e Catarina já tem muitos anos e que se apoiam incondicionalmente.