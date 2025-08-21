A Fazenda

Vem aí «A Fazenda»: Miguel recorda morte de Bianca e recebe chamada inesperada

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 38min
Vem aí «A Fazenda»: Miguel recorda morte de Bianca e recebe chamada inesperada - TVI

A morte de Bianca está a afetar todos.

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Miguel (Diogo Infante) recorda a morte de Bianca (Raquel Tillo), que o pressionava para que Alba (São José Correia) percebesse que Leonor (Dalila Carmo) foi a responsável pela morte de Rita. Durante o embate, Bianca acaba por cair acidentalmente da varanda. Posteriormente, Miguel recebe uma chamada de Leonor, insistindo que não teve nada a ver com a morte de Bianca.

Entretanto, Weza (Cláudia Semedo), visivelmente atrapalhada, questiona Lukenia (Rita Cruz) sobre por que não a informou da intenção de encerrar uma venda. Logo depois, Lukenia ouve um grito e decide arrombar a porta, com Júlia (Kelly Bailey) a juntar-se a ambas. No interior, Ivandro (Vítor Hugo) segura Alba para que ela se mantenha em silêncio, mas ela morde-lhe a mão. O grito de Ivandro atrai Weza, Lukenia e Júlia, que entram e ficam chocadas ao descobrir Alba amarrada. 

Júlia liberta Alba e pergunta-lhe por que razão a mantiveram ali presa. Em privado, Ivandro sussurra a Alba se está pronta para revelar a Júlia que Duarte (Cláudio de Castro) a violou.

Relembre-se deste momento em que Duarte tenta violar Júlia: 

Relacionados

Vem aí «A Fazenda»: Beijo inesperado muda tudo entre Mafalda e Gustavo

Vem aí «A Fazenda»: Polícia pressiona Miguel. Terá matado Bianca por vingança?

Vem aí «A Protegida»: Cada vez mais próximos... Óscar ensina Laura a dançar

A Fazenda

Vem aí «A Fazenda»: Eva revela a Júlia episódio traumático com Duarte há sete anos

A Fazenda
Hoje

A Fazenda: Becas descobre a verdade sobre a relação de Talu e Eva

A Fazenda
Ontem

A Fazenda: Talu quer passar a noite com Eva 

A Fazenda
Ontem

A Fazenda: Talu e Eva unidos contra Joel

A Fazenda
Ontem

A Fazenda: Ary e Júlia dão beijo apaixonado

A Fazenda
Ontem

A Fazenda: Mafalda conta a verdade a Eduardo sobre a traição

A Fazenda
Ontem
Mais A Fazenda

Mais Vistos

«Mergulhamos na escuridão»: Companheiro de Maria Botelho Moniz e o filho têm um ritual único todas as noites

ter, 19 ago
1

Filho de Maria Botelho Moniz encanta os fãs: «Sempre com um ar tão feliz»

ter, 15 jul
2

Vem aí «A Fazenda»: Beijo inesperado muda tudo entre Mafalda e Gustavo

A Fazenda
Ontem
3

Exclusivo «A Fazenda»: Mafalda recusa defender Eduardo e apresenta-o a Bianca

A Fazenda
14 dez 2024
4

«Amores, de todas as vidas!»: Ana Guiomar radiante ao lado de companhia especial

Festa é Festa
ter, 22 jul
5

«Doida para contar tudo, e cheia de nervos»: Ana Guiomar faz confidência sobre o futuro

Festa é Festa
Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel

A Fazenda
qui, 14 ago

Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo

A Fazenda
qui, 14 ago

Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade

A Protegida
qui, 14 ago

Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem

A Fazenda
qui, 14 ago

Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»

qua, 13 ago

Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida

A Fazenda
qua, 13 ago
FORA DO ECRÃ

Já viu a a reação de Jessica Athayde à surpresa adorável de Diogo Amaral?

Ontem

Com quem é parecido o filho de Maria Botelho Moniz? A internet não tem dúvidas

Ontem

«Doida para contar tudo, e cheia de nervos»: Ana Guiomar faz confidência sobre o futuro

Festa é Festa
Ontem

Atenção: imagens que podem impressionar. Esta foi a partilha mais emotiva de Paula Neves

A Protegida
ter, 19 ago

Isaac Alfaiate partilha fotos inéditas e deixa escapar momento cúmplice com atriz famosa

A Fazenda
ter, 19 ago

«Mergulhamos na escuridão»: Companheiro de Maria Botelho Moniz e o filho têm um ritual único todas as noites

ter, 19 ago
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN