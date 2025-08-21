Vem aí «A Fazenda»: Miguel recorda morte de Bianca e recebe chamada inesperada

Miguel (Diogo Infante) recorda a morte de Bianca (Raquel Tillo), que o pressionava para que Alba (São José Correia) percebesse que Leonor (Dalila Carmo) foi a responsável pela morte de Rita. Durante o embate, Bianca acaba por cair acidentalmente da varanda. Posteriormente, Miguel recebe uma chamada de Leonor, insistindo que não teve nada a ver com a morte de Bianca.
Entretanto, Weza (Cláudia Semedo), visivelmente atrapalhada, questiona Lukenia (Rita Cruz) sobre por que não a informou da intenção de encerrar uma venda. Logo depois, Lukenia ouve um grito e decide arrombar a porta, com Júlia (Kelly Bailey) a juntar-se a ambas. No interior, Ivandro (Vítor Hugo) segura Alba para que ela se mantenha em silêncio, mas ela morde-lhe a mão. O grito de Ivandro atrai Weza, Lukenia e Júlia, que entram e ficam chocadas ao descobrir Alba amarrada.
Júlia liberta Alba e pergunta-lhe por que razão a mantiveram ali presa. Em privado, Ivandro sussurra a Alba se está pronta para revelar a Júlia que Duarte (Cláudio de Castro) a violou.
Relembre-se deste momento em que Duarte tenta violar Júlia: