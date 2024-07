Diogo Infante enganou-se e não podia ter corrido melhor

Esta terça-feira, 25 de junho de 2024, Diogo Infante fez uma partilha na sua conta de Instagram, onde revela que se enganou.

«Quando te enganas no botão da video chamada e tiras uma selfie…», escreveu.

O que é certo é que este engano não podia ter corrido melhor. O ator está charmoso na fotografia publicada e está a receber imensos elogios: «Muito bonito. Agora com charme», «Que engano bom!», «Estás tão lindo!», «Ficou otimo».

De relembrar, que Diogo Infante é um dos mais acarinhados atores do nosso país. O ator estreou-se, na TVI, como protagonista em "A Jóia de África" e depois disso fez parte do elenco principal de muitas outras novelas e ainda séries. O seu último papel foi em "Quero é Viver", onde vestiu a pele do terrível Frederico.