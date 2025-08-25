A Fazenda

«Amor maior»: Diogo Infante partilha momento raro e comove o país

  • Ontem às 15:59
«Cresceu e está um gato»: Filho de Diogo Infante conquista elogios nas redes sociais.

Diogo Infante voltou a emocionar os fãs com uma partilha emotiva. No Instagram, o ator publicou uma fotografia que rapidamente se destacou: Filipe, o filho de 22 anos, surge  numa foto cúmplice e ternurenta com o cão da família.

Na legenda, Diogo Infante foi simples mas profundo. Apenas escreveu: «Amor maior ♥️», uma frase curta que, ainda assim, revelou toda o carinho do momento. A publicação não passou despercebida e foi imediatamente inundada de comentários e elogios.

Entre as reações destacou-se a de Patrícia Tavares, que não resistiu em comentar: «Que gato ❤️». Também os seguidores deixaram palavras de admiração: «Como cresceu! Está lindíssimo❤️», escreveu uma seguidora. Outra acrescentou: «Lindos e companheiros, as maiores felicidades para todos.»

Esta não é a primeira vez que Diogo Infante abre uma janela para a sua vida mais íntima, mas cada partilha com o filho Filipe é recebida com grande entusiasmo e emoção pelos fãs. A cumplicidade entre pai e filho, sempre presente nas pequenas declarações públicas, é algo que comove e inspira.

Com uma carreira consolidada no teatro e na televisão, Diogo Infante continua a ser uma das figuras mais respeitadas do panorama artístico português. No entanto, é nos gestos simples e familiares, como este, que os seguidores encontram a sua faceta mais genuína: a de um pai orgulhoso e presente.

Relebrem-se que Diogo Infante dá vida a Miguel na novela A Fazenda: 

