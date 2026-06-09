Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Vítor despede Tomás

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:35
Vem aí em «Amor à Prova»: Vítor despede Tomás - TVI

Já não há volta a dar.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Amor à Prova», Vítor (Diogo Infante) confronta Tomás (João Jesus) por ter drogado Alice (Mafalda Marafusta), mas ele insiste que foi ela que se automedicou. Vítor diz que não pode permitir que alguém com um carácter duvidoso, ponha em causa a reputação da empresa e Tomás fica com a ideia de que Vítor o quer despedir. 

Tomás arruma os seus pertences numa caixa. Luz (Alexandra Lencastre) já sabe que Tomás foi despedido e acha que não havia alternativa, depois de todas as acusações que ele fez a Alice. Luz aconselha Tomás a assumir as suas responsabilidades pelo fim do casamento, ou vai perder muito mais do que o emprego.

Recorde-se que a relação de Vítor e Tomás não estava na melhor fase:

Relacionados

Vem aí em «Amor à Prova»: Sara diz ter a certeza que o pai do seu bebé é...

Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Amália faz-se passar por Verónica e arranca revelação chocante a Afonso

Amor à Prova
Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: Amália vira Nico contra Alice

Amor à Prova
Hoje

Exclusivo «Amor à Prova»: Melanie e André ficam juntos

Amor à Prova
Hoje

Amor à Prova: O clima de desejo entre Amália e Tomás aumenta 

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova: Alice dá um estalo a Tomás

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova- Nico é rude com Alice: «Não vou a lado nenhum. Eu fico com o meu pai de verdade»

Amor à Prova
Ontem
Mais Amor à Prova

Mais Vistos

Pierre Gasly, namorado de Kika Gomes, vive fase difícil: «Estou devastado, não há palavras para descrever a dor»

Ontem
1

Kika Cerqueira Gomes mostra fotos nunca antes vistas com Pierre Gasly, em dia especial

Festa é Festa
10 fev 2025
2

Exclusivo «Amor à Prova»: Amália e Tomás envolvem-se

Amor à Prova
dom, 31 mai
3

Exclusivo «Amor à Prova»: Tomás pede satisfações a Vítor, mas ele coloca-o no lugar

Amor à Prova
ter, 21 abr
4

Inês Aires Pereira arrasa com fotos sensuais, mas reparou neste pormenor?

13 mar 2025
5

«Para ele ficar atiçado»: Em pose sensual, Inês Aires Pereira sublinha que também é "amante"

Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Como nunca a vimos! Maria de Fátima vestida de empregada doméstica

Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: Vítor despede Tomás

Amor à Prova
Hoje

Pierre Gasly, namorado de Kika Gomes, vive fase difícil: «Estou devastado, não há palavras para descrever a dor»

Ontem

Reconhece esta silhueta sensual? É um dos nomes do momento na ficção portuguesa

A Protegida
dom, 7 jun

Jessica Athayde fala sobre fase difícil da maternidade: «Não é assim para todas, mas infelizmente é para muitas»

Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Flor fica em alerta máximo com o aparecimento de Caio e a sua ligação a Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

Após perder mais de 10 quilos, conhecida atriz revela incrível transformação

Hoje

José Condessa celebra 29 anos com festa de arromba. E o tema não passou despercebido

Ontem

Pierre Gasly, namorado de Kika Gomes, vive fase difícil: «Estou devastado, não há palavras para descrever a dor»

Ontem

«Para ele ficar atiçado»: Em pose sensual, Inês Aires Pereira sublinha que também é "amante"

Ontem

Jessica Athayde fala sobre fase difícil da maternidade: «Não é assim para todas, mas infelizmente é para muitas»

Ontem

17 anos depois de ter participado em «Morangos com Açúcar», esta atriz revela segredos dos bastidores

Ontem
Mais Fora do Ecrã