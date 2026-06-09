Vem aí em «Amor à Prova»: Vítor despede Tomás

Em «Amor à Prova», Vítor (Diogo Infante) confronta Tomás (João Jesus) por ter drogado Alice (Mafalda Marafusta), mas ele insiste que foi ela que se automedicou. Vítor diz que não pode permitir que alguém com um carácter duvidoso, ponha em causa a reputação da empresa e Tomás fica com a ideia de que Vítor o quer despedir.

Tomás arruma os seus pertences numa caixa. Luz (Alexandra Lencastre) já sabe que Tomás foi despedido e acha que não havia alternativa, depois de todas as acusações que ele fez a Alice. Luz aconselha Tomás a assumir as suas responsabilidades pelo fim do casamento, ou vai perder muito mais do que o emprego.

Recorde-se que a relação de Vítor e Tomás não estava na melhor fase: