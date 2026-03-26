Vem aí em «Amor à Prova»: A reação de Vítor ao descobrir que Domingos é o pai de Cris

Em «Amor à Prova», Domingos (João Lagarto) devolve o dinheiro das alianças a Vítor (Diogo Infante). Este pergunta se foi o dinheiro que Pimentel lhe deu, quando foi devolver as alianças. Domingos sente-se apanhado e diz que não houve casamento. Vítor pergunta-lhe se aconteceu alguma coisa e ele diz que sim, a si e à sua família. Vítor fica intrigado.

Domingos revela que o filho cancelou o casamento na véspera e que a relação dele desmoronou, quando apareceu o filho. Vítor fica intrigado. Domingos explica que o filho dele tem leucemia e que Cris (José Condessa) foi o seu dador. Vítor fica em choque ao perceber que Domingos é o avô biológico de Nico (Salvador Biernat).

Vítor está a processar tudo e tenta perceber em que momento Domingos descobriu quem ele era e como conseguiu fingir que era outra pessoa. Vítor diz que não pode confiar nele e Domingos vai embora, mas afirma que gosta dele a sério e que estava a gostar muito de ser seu amigo. Domingos pede a Vítor para não contar aquilo a Tomás.

Recorde o momento em que Vitor ofereceu as alianças a Domingos: