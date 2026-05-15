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Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Vítor revela a Domingos que há um projeto para destruir o seu bairro

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:31
Vem aí em «Amor à Prova»: Vítor revela a Domingos que há um projeto para destruir o seu bairro - TVI

Fique a par da reação do pai d Cris.

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Em «Amor à Prova», Vítor (Diogo Infante) e Domingos (João Lagarto) conversam sobre Nico (Salvador Biernat) já saber que é adotado e como a reação dele não foi a que esperavam. Eles estão preocupados com Alice (Mafalda Marafusta) e Cris (José Condessa), pois ficaram um pouco perdidos com a reação de Nico. Vítor avisa Domingos sobre a existência de um projeto, que visa demolir o bairro onde ele mora. Domingos fica em choque.

Luz (Alexandra Lencastre) diz que ainda não conhecia Domingos pessoalmente. Nelson revela que são amigos há muitos anos e trabalham juntos. Nelson explica que Domingos é um dos mecânicos da sua oficina e Luz percebe que Nelson é o dono da oficina que está localizada na rua do projeto. Luz convida Nelson para ir beber um café e conversarem com mais calma.

Recorde-se que a saúde de Domingos está a precisar de cuidados:

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