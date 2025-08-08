Vem aí em «A Fazenda»: Lukenia ataca Eva, mas é surpreendida

Em «A Fazenda», Miguel (Diogo Infante) tenta convencer Eva (Margarida Corceiro) a voltar para Lisboa, onde poderá ter acesso a melhores tratamentos. Gaspar (Nuno Lopes) e Leonor (Dalila Carmo) chegam a tentar que Eva mude de ideias. Eva vinca ter o direito de decidir o que é melhor para si, querendo ficar ali, trocando um olhar cúmplice com Talu (Evandro Gomes).

Miguel diz a Lukenia (Rita Cruz) que Eva se recusa a ser transferida para Lisboa, com Lukenia a ficar ainda mais irritada por Miguel lhe contar que Talu estava com ela. Lukenia diz ir tratar do assunto.

Lukenia descontrolada agarra com força em Eva, que acorda e a olha espantada.

Lukenia acusa Eva de querer continuar em Angola por causa de Talu e lança a cartada de mandá-la para a cadeia se ela não se for embora, mas Eva riposta que ela não vai fazer isso, ou perde Talu para sempre.

Recorde-se que Eva já não se importa com esta ameaça, pois contou tudo a Talu: