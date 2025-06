Vem aí em «A Fazenda»: Gustavo está à beira de ser apanhado e já nem esconde

Em «A Fazenda», Miguel (Diogo Infante) sossega Lukenia (Rita Cruz) a afiançar-lhe que Gustavo (Nuno Pardal) é de confiança e não vai traí-los, Lukenia permanece reticente. Júlia entra com Alba a observarem se Gustavo está por ali, contando que Mafalda acordou do coma. Gustavo, que vinha a entrar, estaca gelado.

Joel (João Jesus) e Ivandro ficam preocupados por Eva (Margarida Corceiro) contar que Alba (São José Correia)já está a par dos planos deles para apanharem Gustavo, mas Eva assevera-lhes que a tia vai ficar do lado deles.

Miguel diz feliz querer ir já ver Mafalda, mas Júlia (Kelly Bailey) e Alba avisam que Nadir não quer que ela seja incomodada agora. Alba diz que Mafalda se lembra que foi um homem quem pôs a cobra no quarto, deixando Gustavo à beira do pânico. Alba observa-o discretamente.

Miguel diz que vai já avisar a polícia que Mafalda acordou para ela poder identificar o homem que a tentou matar. Gustavo insiste na tese de que foi Becas (Rita Loureiro) a mandante do ataque, tentando desviar atenções. Gustavo diz ter de ir fazer uma chamada. Gustavo faz uma chamada a avisar alguém que Mafalda acordou do coma e diz que o viu, tendo de marcarem um encontro com brevidade.