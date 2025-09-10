Vem aí em «A Fazenda»: Mais arrependido do que nunca, Miguel tem de agir

Em «A Fazenda», Miguel (Diogo Infante) admite a Gustavo (Nuno Pardal) estar arrependido de lhe ter pedido para ir dizer a Gaspar (Nuno Lopes) que ele e Leonor tinham estado juntos por ela agora se ter zangado com ele. Pede-lhe que descubra para que clínica Júlia foi com Leonor (Dalila Carmo) para interromper a gravidez.
Mafalda (Inês Aguiar) diz a Gustavo estar apreensiva que Alex (Rodrigo Tomás) faça alguma coisa para impedir Júlia (Kelly Bailey) de abortar por ele chegar a Lisboa um dia antes de ela fazer a operação. Gustavo admite a Mafalda que Eva (Margarida Corceiro) está em apuros por Alba (São José Correia) ter apresentado queixa contra ela, correndo o risco sério de ser presa pelo homicídio de Duarte (Cláudio de Castro).
Recorde-se que Miguel está a ser acusado pela morte de Bianca: