A Fazenda

Vem aí em «A Fazenda»: Mais arrependido do que nunca, Miguel tem de agir

  • TVI Novelas
  • Hoje às 08:57
Vem aí em «A Fazenda»: Mais arrependido do que nunca, Miguel tem de agir - TVI

Ele atinge o limite.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «A Fazenda», Miguel (Diogo Infante) admite a Gustavo (Nuno Pardal) estar arrependido de lhe ter pedido para ir dizer a Gaspar (Nuno Lopes) que ele e Leonor tinham estado juntos por ela agora se ter zangado com ele. Pede-lhe que descubra para que clínica Júlia foi com Leonor (Dalila Carmo) para interromper a gravidez.

Mafalda (Inês Aguiar) diz a Gustavo estar apreensiva que Alex (Rodrigo Tomás) faça alguma coisa para impedir Júlia (Kelly Bailey) de abortar por ele chegar a Lisboa um dia antes de ela fazer a operação. Gustavo admite a Mafalda que Eva (Margarida Corceiro) está em apuros por Alba (São José Correia) ter apresentado queixa contra ela, correndo o risco sério de ser presa pelo homicídio de Duarte (Cláudio de Castro).

Recorde-se que Miguel está a ser acusado pela morte de Bianca:

Relacionados

Vem aí em «A Fazenda»: Ary acaba com os problemas de Daniela

Vem aí em «A Fazenda»: Ary e Ivandro vão ajudar Daniela e já têm um plano

A Fazenda

Vem aí em «A Fazenda»: A temer o pior, Mafalda faz pedido urgente a Alba

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Decisão drástica de Talu deixa todos em choque

A Fazenda
Hoje

Lukenia é avisada: «A Zuri vai acabar por se denunciar»

A Fazenda
Ontem

Joel vai contra Becas: «Não vale a pena. Eu já decidi»

A Fazenda
Ontem

A Fazenda: Gaspar tem boas notícias para Talu

A Fazenda
Ontem

A Fazenda: Mafalda e Ary entram em discussão acesa

A Fazenda
Ontem
Mais A Fazenda

Mais Vistos

Ator da TVI dá entrada no hospital: «A pior notícia que podia ter era esta»

Ontem
1

Ator da TVI cumpre promessa e deixa os seguidores emocionados: «Perdeu a visão devido a um tumor»

qua, 25 jun
2

Bebé a caminho! O papel mais importante da vida de Bárbara Bandeira

Ontem
3

Vem aí em «A Fazenda»: Joel recebe a melhor notícia de sempre

A Fazenda
Ontem
4

Exclusivo «A Fazenda»: Eva assume a Joel gostar de Talu

A Fazenda
sex, 29 ago
5

«É oficial»: Marta Andrino e Frederico Amaral têm razões para celebrar

Festa é Festa
seg, 8 set
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «A Fazenda»: Zuri vira ladra e guarda a pen que todos querem

A Fazenda
Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Anita faz pedido desesperado a Mónica

A Protegida
Ontem

AGIR e Catarina Gama vão ser pais. Eis o (grande) detalhe que poucos repararam

Ontem

Sofia Aparício corre perigo de vida em Flotilha Humanitária rumo a Gaza

Ontem

Ator da TVI dá entrada no hospital: «A pior notícia que podia ter era esta»

Ontem

Vem aí em «A Fazenda»: Joel recebe a melhor notícia de sempre

A Fazenda
Ontem
FORA DO ECRÃ

AGIR e Catarina Gama vão ser pais. Eis o (grande) detalhe que poucos repararam

Ontem

Helena Isabel vai ser avó pela primeira vez: reação da atriz derrete fãs

A Fazenda
Ontem

Todos a conhecem por Alexandra Lencastre, mas o seu nome verdadeiro poderá ser uma surpresa para os fãs

A Protegida
Ontem

Ator da TVI dá entrada no hospital: «A pior notícia que podia ter era esta»

Ontem

Sofia Aparício corre perigo de vida em Flotilha Humanitária rumo a Gaza

Ontem

«Viemos aguçar a curiosidade de todos»: Marta Melro anuncia nova fase na sua vida

Ontem
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN