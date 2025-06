Vem aí em «A Fazenda»: Miguel quer eliminar mais uma pessoa. E, esta é mesmo inesperada

Exclusivo «A Fazenda»: Miguel dá a volta a Lukenia e fica com parte da empresa de Gaspar

Em «A Fazenda», Miguel (Diogo Infante) diz a Gustavo (Nuno Pardal) ter de se livrar o mais depressa possível de Lukenia (Rita Cruz), que agora está em risco de ser apanhada na história do roubo da lavra, não podendo ser associado àquilo.

Miguel sugere que usem Alba (São José Correia) para tramar Lukenia. Gustavo assente, começando a fotografar os documentos da pasta.

Miguel fica desagradado por Júlia (Kelly Bailey) lhe dizer que se vai embora com Alex (Rodrigo Tomás) para irem trabalhar para o Catar, faltando só resolver uma questão com o seu passaporte. Gustavo diz não poder jantar por ter uma reunião, trocando um olhar com Miguel.

Recorde-se que Miguel e Lukenia já se envolveram: