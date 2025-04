Vem aí em «A Fazenda»: Miguel e Miro são aliados num rapto

Vem aí em «A Fazenda»: Miro fica a tremer com decisão de Leti

Em «A Fazenda», Miguel (Diogo Infante) entrega o dinheiro a Miro (Pedro Hossi) pela operação do rapto de Silas, negando poder contar-lhe o que se está a passar. Miguel diz a Miro que Malheiros está lá no escritório, podendo ir falar com ele.

Miro conta a Malheiros que está ali no escritório por se ir separar de Leti (Madalena Brandão), dizendo que infelizmente as coisas entre eles não correram bem. Malheiros esboça de imediato ar interessado com aquela novidade de Leti estar disponível.

Miguel diz a Lukenia (Rita Cruz) que agora que o assunto Silas foi tratado, esperar que ela faça o que prometeu. Desliga tenso. Miro diz a Miguel estar seguro de que o plano de juntar Leti com Malheiros vai resultar.

Recorde-se que já é a segunda vez que Miro comete um crime destes: