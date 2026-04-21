Famoso ator recupera imagens de há 25 anos e deixa fãs em choque com revelação

Diogo Infante, ator que dá vida a Vítor na novela «Amor à Prova» continua a ser uma das figuras mais marcantes do panorama artístico português e, recentemente, recorreu às redes sociais para recordar um dos maiores sucessos da sua carreira. O ator e encenador celebrou-se nos anos 90 e no início dos anos 2000 com o monólogo “Sexo, Drogas e Rock'n Roll”, obra escrita pelo dramaturgo norte-americano Eric Bogosian, que conquistou milhares de espectadores e se tornou uma referência no teatro nacional.

Tratava-se de um espetáculo a solo exigente e desafiante, no qual Diogo Infante interpretava sete personagens masculinas distintas, oferecendo ao público uma crítica mordaz, irreverente e bem-humorada à sociedade moderna. A intensidade da performance e a versatilidade demonstrada em palco tornaram esta produção num verdadeiro fenómeno, amplamente elogiado pela crítica e pelos espectadores.

O impacto da peça foi evidente ao longo de uma longa digressão. Durante dois anos, o ator percorreu o país com este espetáculo, somando cerca de 220 apresentações e reunindo mais de 60 mil pessoas. A produção passou por algumas das salas mais emblemáticas do país, como o Teatro da Comuna, o Teatro Villaret e o Cinema São Jorge, entre outros espaços onde deixou marca.

Ao recordar esse período, Diogo Infante partilhou várias fotografias antigas e uma mensagem carregada de nostalgia: “O telemóvel selecionou esta recordação do dia. Há 25 anos interpretei sete personagens em Sexo Drogas & Rock and Roll de Eric Bogosian, dirigido pela @natalia_luiza_campos.

Foram 220 espetáculos ao longo de 2 anos, vistos por 60 mil pessoas. Diverti-me tanto. Parece que foi ontem… ♥️”

A publicação rapidamente gerou inúmeras reações e comentários de colegas e admiradores, muitos deles a recordar a força do espetáculo e o impacto que teve na altura. Gabriela Barros escreveu: “Faz outra vez para eu ver!❤️”. Já a atriz Silvia Rizzo comentou: “Acho que vi mais que duas vezes, absolutamente incrivelmente fantástico 👌🏼🤩”.

Também Teresa Tavares recordou esse momento especial: “Lembro-me tão bem de ver este espectáculo acabada de chegar a Lisboa”. Por sua vez, Ana Brito e Cunha confessou: “Vi duas vezes ou mais”. Houve ainda quem recordasse a experiência ao detalhe: “Fui ver no Teatro Villaret, primeira fila 🙌 de tirar o fôlego 😍 brilhante como sempre”.

As reações demonstram bem a marca que “Sexo, Drogas e Rock'n Roll” deixou junto do público português. Mais de duas décadas depois, o espetáculo continua vivo na memória de quem o viu e permanece como um dos momentos mais memoráveis da carreira de Diogo Infante.

O ator deu vida a Miguel na novela «A FAzenda» recorde-se:

Com uma carreira sólida no teatro, televisão e cinema, Diogo Infante continua a ser sinónimo de talento, entrega e versatilidade. E esta recordação prova que há espetáculos que, mesmo passados 25 anos, permanecem intocáveis na memória coletiva.