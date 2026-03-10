Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
Amor à Prova

Vem aí «Amor à prova»: Simone entrega demissão e expõe plano de Amália

  • TVI Novelas
  • Hoje às 11:18
Vem aí «Amor à prova»: Simone entrega demissão e expõe plano de Amália - TVI

Simone coloca Vítor contra a parede.

Em «Amor à Prova», Simone (Susana Arrais) entra e Vítor (Diogo Infante) revela estar ansioso para falar com ela. Ela entrega a carta de demissão, anunciando que, a partir daquele dia, já não trabalhará ali. Vítor fica visivelmente tenso, mas recusa aceitar a decisão de Simone, percebendo que ela só tomou essa atitude porque foi chantageada por Amália (Ana Guiomar).

Ele insiste que não quer que Simone ceda ao medo e também não pretende continuar a esconder a relação que têm. Vítor pergunta-lhe diretamente se está com ele ou não. Simone considera inadmissível a chantagem de Amália, enquanto Vítor explica que ela acredita que o seu caso não passa de algo sem importância, sem sentimentos envolvidos, mas afirma estar disposto a enfrentar tudo para ficar com Simone.

Simone teme que Amália não desista, lembrando que até chegou a filmá-los. Surpreso com esta revelação, Vítor confronta Amália, questionando se foi ela que gravou no seu gabinete e se agiu sozinha ou com ajuda de alguém. Ele pergunta diretamente se Carlos (Rodrigo Trindade) esteve envolvido.

