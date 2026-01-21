Vem aí em «Amor à Prova»: Escândalo! Relação de Vítor e Simone é descoberta

Em «Amor à Prova», Carlos (Rodrigo Trindade) pergunta por Vítor (Diogo Infante) e vai esperar por ele no gabinete. Depois volta atrás e pergunta a Simone se saiu à pressa ontem, pois reparou que se esqueceu da mala. Simone (Susana Arrais) tenta disfarçar a tensão e diz que foi mesmo isso que aconteceu. Carlos sorri, cordial.
Vítor está a terminar uma reunião e Simone está por ali muito tensa à espera para falar com ele. Quando ficam só os dois, Simone diz-lhe que Carlos sabe deles e Vítor fica ensombrado.
Vítor tenta manter a calma e acha que Carlos não tem como saber o que se passa entre eles. Simone diz que ele lhe mandou uma boca sobre ser boa a inventar desculpas e com certeza sabe. Vítor prefere acreditar que não.
Recorde-se que eles já são amantes há muito tempo: