Vem aí em «Amor à Prova»: Vítor arrisca demasiado e Simone fica em pânico

O segredo está por um fio.

Em «Amor à Prova», Ana (Leonor Oliveira) está de saída para a taqueria e Vítor (Diogo Infante) para a construtora. Luz (Alexandra Lencastre)  e Vítor (Diogo Infante) desejam boa sorte para a abertura. Luz sugere a Vítor irem lá comer um taco, mas Vítor diz que tem muitas coisas pendentes. Luz, em vez de se chatear, diz que compreende. Ana e Vítor estranham a mudança. Luz espera que a relação com Vítor melhore, mas ele não deseja o mesmo.

Vítor chega e fica surpreendido por Simone (Susana Arrais) o tratar como o trata em privado. Ela diz que pensou melhor e entendeu os motivos de Vítor. Ele fica feliz por tudo se estar a encaminhar e dá um beijo a Simone, que fica em pânico, com medo que alguém os veja.

Recorde-se dos planos de Vitor:

