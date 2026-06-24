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Após 9 anos de dedicação, Diogo Infante recebe notícia que está a emocionar os fãs

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 41min
Após 9 anos de dedicação, Diogo Infante recebe notícia que está a emocionar os fãs - TVI

O ator abriu o coração sobre esta fase.

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Boas notícias para o teatro português. O ator e encenador Diogo Infante vai continuar a desempenhar funções como diretor artístico do Teatro da Trindade, prolongando assim um trabalho que tem desenvolvido ao longo dos últimos nove anos.

A novidade foi partilhada pelo próprio nas redes sociais, onde se mostrou emocionado e grato pela confiança renovada. Numa publicação no Instagram, Diogo Infante destacou a importância de poder dar continuidade a um projeto artístico que considera especial.

«A possibilidade de ver um projeto artístico aplicado a uma estrutura como o Teatro da Trindade ao longo de 9 anos e saber agora que ele irá durar, pelo menos, mais 3, deixa-me naturalmente feliz e honrado, porque implica que poderemos dar continuidade ao trabalho que temos desenvolvido», começou por escrever.

O diretor artístico aproveitou ainda para refletir sobre os fatores que contribuíram para o sucesso alcançado ao longo dos últimos anos. Para Diogo Infante, a paixão, o espírito de sacrifício, as condições de trabalho e o tempo necessário para consolidar estratégias e ideias têm sido determinantes.

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«Para alcançar sucesso é preciso paixão, espírito de sacrifício, condições de trabalho e tempo para que as ideias e as estratégias possam dar frutos», afirmou.

Na mesma publicação, o ator destacou também aquilo que considera ser o segredo do percurso desenvolvido no Teatro da Trindade. «Eu diria que o segredo do nosso sucesso tem passado por um compromisso em viabilizar um projeto, cujo modelo de gestão assenta na sustentabilidade e fazê-lo com exigência, sem facilitismos.»

Diogo Infante fez ainda questão de agradecer o empenho da equipa residente, sublinhando a importância de todos os profissionais envolvidos no funcionamento da instituição cultural. «Em segundo lugar, a mobilização da equipa residente do Trindade, reconhecendo que o seu contributo é essencial em todas as frentes.»

O responsável referiu igualmente a capacidade de atrair talento artístico, criativo e técnico como um dos pilares fundamentais para elevar a qualidade dos espetáculos apresentados ao público.

Por fim, deixou uma palavra especial aos espectadores que têm acompanhado o trabalho desenvolvido ao longo destes anos. «Por último, a confiança que conseguimos conquistar junto do público que nos visita e para quem trabalhamos todos os dias. Obrigado a todos.»

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A publicação rapidamente reuniu centenas de reações e mensagens de apoio de fãs, colegas e amigos. Entre os comentários destacaram-se mensagens como «Ninguém o faria tão bem», «Tão merecido e que bom para nós!!! Mais projetos de qualidade!!» e ainda «Quem trabalha com amor e dedicação merece sempre continuar, mas o Diogo é muito mais do que isso... Parabéns!».

Com esta renovação, Diogo Infante prepara-se para continuar a liderar artisticamente o Teatro da Trindade, dando seguimento a um projeto que tem marcado a vida cultural portuguesa e conquistado a confiança do público ao longo dos anos.

Recorde-se que o ator continua muito ativo na televisão e que deu vida a Vítor em «Amor à Prova»:

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