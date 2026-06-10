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Amor à Prova

Esta criança tornou-se um dos atores e encenadores mais prestigiados e acarinhados do país. Reconhece?

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 41min
Esta criança tornou-se um dos atores e encenadores mais prestigiados e acarinhados do país. Reconhece? - TVI

Um dos atores mais admirados do país.

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Diogo Infante é um dos nomes mais respeitados e influentes da representação em Portugal, somando décadas de uma carreira sólida no teatro, cinema e televisão. Aos 59 anos, o ator, encenador e diretor artístico continua a ser uma presença incontornável na cultura portuguesa, destacando-se tanto pela versatilidade em palco como pelo impacto das suas interpretações no pequeno ecrã.

O ator construiu um percurso artístico de enorme prestígio, tornando-se uma das figuras mais acarinhadas do público português. Atualmente, assume a direção artística do histórico Teatro da Trindade INATEL, onde continua a desenvolver trabalho ligado à criação e promoção cultural. Ao longo dos anos, o ator participou em inúmeras produções de sucesso, sendo presença habitual em novelas, séries e projetos televisivos marcantes. Mais recentemente, integra o elenco da novela “Amor à Prova”, em exibição desde janeiro de 2026, onde interpreta Vítor Vasconcelos, uma personagem complexa marcada por conflitos familiares e segredos escondidos.

Histórias sem pausas?
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Antes disso, destacou-se também na novela “A Fazenda”, produção exibida entre 2024 e 2025, onde interpretou o vilão Miguel, uma personagem manipuladora e controversa que marcou a narrativa gravada entre Portugal e Angola.

Para além da carreira artística, Diogo Infante mantém uma vida pessoal discreta e estável. É casado com Rui Calapez desde outubro de 2013, embora a relação entre ambos dure há mais de 30 anos, sendo um dos casais mais sólidos e reservados do meio artístico português.

O ator é também pai de Filipe, jovem que adotou em 2011, quando tinha apenas oito anos de idade. Ao longo dos anos, Diogo Infante tem falado pontualmente sobre a importância da família na sua vida, embora prefira manter essa dimensão longe da exposição mediática.

Com uma carreira marcada pelo talento, pela consistência e pela capacidade de se reinventar constantemente, Diogo Infante continua a afirmar-se como uma das figuras maiores da representação em Portugal, mantendo uma ligação forte tanto ao teatro como à televisão e conquistando sucessivas gerações de espectadores.

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Veja aqui o ator na novela «Amor à Prova»: 

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